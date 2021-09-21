رامي صبري يشارك جمهوره ومحبيه صورة جديدة له من حفلته

شارك الفنان رامى صبرى، جمهوره ومحبيه عدة صور له من حفل تخرج كلية تجارة "انجليزي بالإسكندرية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” .







وعلق رامى صبرى على الصور" حفل تخرج تجارة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





وكان قد أحيا الفنان رامي صبري حفل تخرج كلية تجارة "انجليزي بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الجمهور والطلاب ، الذين حرصوا علي التواجد بمكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.