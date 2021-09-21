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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تُوج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

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