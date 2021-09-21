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هاني سلامة: كنت متخوفًا من فكرة التمثيل.. وتمنيت أن أكون طيارًا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:21 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان هاني سلامة، على المهنة التي كان يتمني أن يعملها، قبل دخوله مجال التمثيل، حيث أوضح إنه كان متخوفا في بداية مشواره الفني.


وقال هاني سلامة خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc،"كنت متخوف من فكرة التمثيل، خاصة إننا كنت أتمنى أن أكون "طيار" لأنني أحب السفر للغاية".

وتابع"صاحبة المكتب أرسلتني إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابلت وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعملت بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، والحمد لله انطلقت من هنا"

يذكر أن هانى سلامة، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.

الكلمات المفتاحية

هاني سلامه ممثل فنان دراما برنامج تلفزيوني

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