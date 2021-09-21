تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة القادمة





أسدل الستار مساءً أمس الإثنين على منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، بفوز نابولي على أودينيزي برباعية نظيفة.





وشهدت الجولة الماضية استمرار سلسلة النتائج السلبية لفريق يوفنتوس، حيث تعادل مع ميلان بهدف لمثله، بينما وقع روما في فخ هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف.





وعلى الجانب الآخر، حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على بولونيا بستة أهداف مقابل هدف، وتخطى فيورنتينا خصمه جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة نفسها.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالآتي:-





1 نابولي، 12 نقطة.





2 إنتر ميلان، 10 نقاط.





3 ميلان، 10 نقاط.





4 روما، 9 نقاط.





5 فيورنتينا، 9 نقاط.





6 لاتسيو، 7 نقاط.





7 أتالانتا، 7 نقاط.





8 أودينيزي، 7 نقاط.





9 بولونيا، 7 نقاط.









10 تورينو، 6 نقاط.





11 سامبدوريا، 5 نقاط.





12 ساسولو، 4 نقاط.





13 سبيزيا، 4 نقاط.





14 هيلاس فيرونا، 3 نقاط.





15 جنوى، 3 نقاط.





16 إمبولي، 3 نقاط.





17 فينيزيا، 3 نقاط.





18 يوفنتوس، نقطتان.





19 كالياري، نقطتان.



