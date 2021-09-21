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عاجل.. مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث مروري بالإسكندرية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في منطقة مرغم غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين "أتوبيس سياحي" وسيارة نظافة، ما أسفر عن وقوع مصابين وحالتي وفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ بحادث تصادم بين "أتوبيس" سياحي وسيارة لخدمات النظافة، ووجود ضحايا.

على الفور انتقلت قوة من قسم العامرية أول والقيادات الأمنية بصحبة سيارات الإسعاف، وتبيّن اصطدام "الأتوبيس" السياحي بسيارة نظافة ثم اصطدامه بالجزيرة الوسطى ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 19 شخصًا ما بين كسور وجروح وإصابات خطيرة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات جمال حمادة ومستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثتين لمشرحة كوم الدكة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات الحادث، وجرى انتقال فريق من نيابة عامرية أول لموقع الحادث للمعاينة وسؤال شهود العيان حوله.

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