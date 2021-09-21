هاني سلامة: "اضطريت إلى التعامل مع السوشيال ميديا بسبب انتحال شخصيتي

قال النجم هانى سلامة، إنه من أنصار عدم الظهور طوال الوقت، موضحاً إنه يحب الظهور والتحدث عندما يكون له عمل سواء في السينما أو التليفزيون.





كما كشف هاني سلامة خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، سبب تعامله مع السوشيال، معبرة عن ذلك قائلاً"أضطريت إلى التعامل مع السوشيال ميديا؛ بسبب حالات النصب وانتحال شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الماضية".



وأشار إلى أنه تلقى بعض الاتصالات من أصدقائه أكدوا له أن هناك أشخاصا ينتحلون صفته، ولذلك قرر أن يدخل السوشيال ميديا عن طريق صديقه أحمد الجزار.





يذكر أن هانى سلامة، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يُحبس فيه عدد من الأشخاص.