Advertisements

هاني سلامة: "اضطريت إلى التعامل مع السوشيال ميديا بسبب انتحال شخصيتي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:44 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
ولاء عبد الناصر
قال النجم هانى سلامة، إنه من أنصار عدم الظهور طوال الوقت، موضحاً إنه يحب الظهور والتحدث عندما يكون له عمل سواء في السينما أو التليفزيون.


كما كشف هاني سلامة خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، سبب تعامله مع السوشيال، معبرة عن ذلك قائلاً"أضطريت إلى التعامل مع السوشيال ميديا؛ بسبب حالات النصب وانتحال شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الماضية".

وأشار إلى أنه تلقى بعض الاتصالات من أصدقائه أكدوا له أن هناك أشخاصا ينتحلون صفته، ولذلك قرر أن يدخل السوشيال ميديا عن طريق صديقه أحمد الجزار.


يذكر أن هانى سلامة، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يُحبس فيه عدد من الأشخاص.

الكلمات المفتاحية

هاني سلامه فنان صاحبة السعادة انتحال شخصية السوشيال ميديا

أخبار تهمك

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعة و 19 دقيقة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ليال عبود تحذر من انتحال شخصيتها عبر السوشيال ميديا

ماندو العدل يبدأ بروفات مشاهد الأسانسير بمسلسل "بين السما والأرض"

محمود رجب : شخصية "الأسباني" في "بين السما والأرض" تحدي كبير بالنسبة لي.. وهذا سبب مشاركتي في المسلسل

محمود رجب: شخصية "الأسباني" في "بين السما والأرض" تحدي كبير بالنسبة لي.. وهذا سبب مشاركتي في المسلسل (خاص)

مصطفى درويش يكشف عن تفاصيل شخصيته في "زي البيت الوقف"

المنتج تامر مرسي يطرح البرومو الرسمي لـ"بين السما والأرض" عبر السوشيال ميديا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements