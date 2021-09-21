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عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
الصورة المتداولة لغلاف الكتاب
الصورة المتداولة لغلاف الكتاب
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصورة المنتشرة لكتاب اللغة الإنجليزية، موضحًا أنه كتاب هذا العام للصف الثالث الثانوي في المدارس الحكومية.

وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين إلى اليسار):

١) الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

٢) الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٣) "أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٤) المؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".

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وزير التربية والتعليم كتاب اللغة الإنجليزية طارق شوقي بوابة الفجر الفجر الصف الثالث الثانوي

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