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وائل جسار يحاط بمحبة 18 مليون فرد!.. ما القصة؟

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:46 ص
وائل جسار
وائل جسار
لمياء علي


احتفل النجم اللبناني وائل جسار، بوصول صفحة الفايسبوك الخاصة به لأكثر من 18 مليون متابع، ووجه لجمهوره رسالة شكر.

وأعلن جسار، منذ أيام عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان عيان، وستكون باللهجة المصرية، ومن ألحان محمد يحيى.

وغرّد جسار لمتابعيه عبر تويتر، مشوقا جمهوره للعمل الجديد، قائلا: ‏أغنيتي لجديدة باللهجة المصرية وبعنوان ‎عيان قريبًا ‎وائل جسار.

يذكر أن وائل جسار يستعد لإحياء جولة فنية، في كندا وسيحيي خلالها 4 حفلات غنائية، وبعدها سيتوجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي.

الكلمات المفتاحية

وائل جسار مطرب لبناني فنان عمل جديد سوشيال ميديا

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