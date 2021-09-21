Advertisements

هاني سلامة: "كنت ولد شقي في المدرسة ومش متفوق زي صحابي"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
ولاء عبد الناصر
قال النجم هانى سلامة، إنه كان ولد "شقى"، في المدرسة، كما إنه كان طالبا متوسطا في المذاكرة وليس متفوقا كباقى أصدقائه، موضحاً إلى أنه دائماً ليس على وفاق مع أي مدرس لغة عربية فى جميع المراحل التعليمية.


وتابع سلامة خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أن هناك مدرسة "فيزيا" كان يحبها للغاية، خاصة أنه كانت تعامله بطريقة لطيفة وتحببه في المادة الخاصة بها.


وأشار إلى أنه لا يحب الطريقة العنيفة في التعامل مع المدرسين، لافتا إلى أنه كان يحب "ميس إكرام" ناظرة المدرسة التى كان طالباً بها في مرحلة الابتدائية بمصر الجديدة.

يذكر أن هانى سلامة، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

الكلمات المفتاحية

هاني سلامه ممثل صاحبة السعادة المدرسة اسعاد يونس

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 10 ساعات

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ماندو العدل يبدأ بروفات مشاهد الأسانسير بمسلسل "بين السما والأرض"

المنتج تامر مرسي يطرح البرومو الرسمي لـ"بين السما والأرض" عبر السوشيال ميديا

انتهاء تصوير مسلسل "بين السما والأرض" لـ هاني سلامة

موعد الحلقة الأولى من "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة

تعرف على مواعيد الحلقة الثانية ل مسلسل "بين السماء والأرض"

مسلسل "بين السما والأرض" لـ هاني سلامة.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements