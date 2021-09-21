هاني سلامة: "كنت ولد شقي في المدرسة ومش متفوق زي صحابي"

قال النجم هانى سلامة، إنه كان ولد "شقى"، في المدرسة، كما إنه كان طالبا متوسطا في المذاكرة وليس متفوقا كباقى أصدقائه، موضحاً إلى أنه دائماً ليس على وفاق مع أي مدرس لغة عربية فى جميع المراحل التعليمية.





وتابع سلامة خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أن هناك مدرسة "فيزيا" كان يحبها للغاية، خاصة أنه كانت تعامله بطريقة لطيفة وتحببه في المادة الخاصة بها.





وأشار إلى أنه لا يحب الطريقة العنيفة في التعامل مع المدرسين، لافتا إلى أنه كان يحب "ميس إكرام" ناظرة المدرسة التى كان طالباً بها في مرحلة الابتدائية بمصر الجديدة.



يذكر أن هانى سلامة، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.