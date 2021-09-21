Advertisements

جيسي عبده تعايد ماغي بو غصن على طريقتها

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:39 ص
ماجي بوغصن
ماجي بوغصن
لمياء علي

نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو فيديو مع الممثلة ​ماغي بو غصن​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت جيسي تراقص ماغي بيوم عيد ميلادها بلقطات عفوية مع الممثل وسام صباغ أثناء سهرهم في أحد الأماكن العامة.

وأرفقت جيسي الفيديو بتعليق كتبته لماغي قالت فيه: "غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني بعيد ميلاده عساها مية عام عقبال المية صديقتي القمر انشالله كل سنينك صحة ونجاح وفرح ويخليلك احلى ريان ويارا وجمال".

الكلمات المفتاحية

ماجي بوغصن فنانة لبنانية عيد ميلاد سوشيال ميديا جيسي عبدو

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ ساعة الا ربع

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

بروفا يحقق نجاحا كبيرا.. وإشادات بالبطولة الجماعية

بعد نجاحهما في أولاد آدم.. ماغي بو غصن تعايد قيس الشيخ نجيب

موقف إنساني من ماغي بو غصن تجاه صديقتها جيسي عبده

سيرين عبد النور تؤازر جيسي عبده على طريقتها الخاصة

ماذا تمنت أحلام لماغي بو غصن في عيد ميلادها؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

05:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements