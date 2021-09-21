جيسي عبده تعايد ماغي بو غصن على طريقتها



نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو فيديو مع الممثلة ​ماغي بو غصن​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت جيسي تراقص ماغي بيوم عيد ميلادها بلقطات عفوية مع الممثل وسام صباغ أثناء سهرهم في أحد الأماكن العامة.



وأرفقت جيسي الفيديو بتعليق كتبته لماغي قالت فيه: "غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني بعيد ميلاده عساها مية عام عقبال المية صديقتي القمر انشالله كل سنينك صحة ونجاح وفرح ويخليلك احلى ريان ويارا وجمال".

