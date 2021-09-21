أيمن عبدالعزيز يبرئ أمير مرتضى من أزمة حسام أشرف













برأ أيمن عبدالعزيز، لاعب نادي الزمالك السابق، أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء السابق، من أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد.





وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " والد اللاعب حسام أشرف لم يحضر أي جلسة مع نادي الزمالك من قبل، من أجل التفاوض على حل أزمته، وأمير مرتضى منصور لم يكن لديه علم بأي تفاصيل عن الأزمة فاللاعب لم يخطر أمير بأنه وقع لفريق آخر".





وكان اللاعب الشاب حسام أشرف، قد وقع على عقود انتقال لأكاديمية بالكاميرون قبل نهاية عقده مع نادي الزمالك.



