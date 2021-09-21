Advertisements

أيمن عبدالعزيز يبرئ أمير مرتضى من أزمة حسام أشرف

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



برأ أيمن عبدالعزيز، لاعب نادي الزمالك السابق، أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء السابق، من أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد.

وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " والد اللاعب حسام أشرف لم يحضر أي جلسة مع نادي الزمالك من قبل، من أجل التفاوض على حل أزمته، وأمير مرتضى منصور لم يكن لديه علم بأي تفاصيل عن الأزمة فاللاعب لم يخطر أمير بأنه وقع لفريق آخر".

وكان اللاعب الشاب حسام أشرف، قد وقع على عقود انتقال لأكاديمية بالكاميرون قبل نهاية عقده مع نادي  الزمالك.

حيث قام حسام أشرف بتمديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم، وتفاجأ الزمالك بشكوى من قبل الأكاديمية الكاميرونية بسبب التوقيع مع اللاعب رغم ارتباطه بعقد رسمي ساري مع النادي، وتم تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف يورو، وإيقافه عن القيد.

أخبار تهمك

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements