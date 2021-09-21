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ريال مدريد يتلقى خبرا سارا بشأن توني كروس

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني خبرا سارا بشأن عودة
 الألماني توني كروس للمشاركة في تدريبات الفريق.

عودة توني كروس لتدريبات ريال مدريد 

وكان توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد عاني خلال الفترة الماضية من الإصابة، لكنه أصبح في المرحلة الأخيرة للتعافي.

وبدأ توني كروس بالعمل بالكرة ويُتوقع أن يعود لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد للملاعب أمام فياريال، يوم 25 سبتمبر الجاري.

من جانبه ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن توني كروس و مسؤولي الجهاز الطبي بنادي ريال مدريد لا يريدان تحديد موعد نهائي لعودته، لكي يعمل الألماني بهدوء دون المجازفة به.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد تغلب على فالنسيا (2-1)، أمس ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني.

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