أبو مسلم: طلائع الجيش خسر أهم نجومه والأهلي يعاني من ضغط كبير









أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن طلائع الجيش، خسر أهم نجومه خلال الموسم الماضي، وذلك قبل ملاقاة الأهلي، في السوبر المصري، مساء اليوم الثلاثاء.





وقال أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "طلائع الجيش خسر أهم نجومه الموسم الماضي، وهما عمرو جمال وإسلام جمال، ونتمنى أن تضيف الصفقات الجديدة للفريق".





وأكد، "طلائع الجيش مختلف تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، والفريق يعيش حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة".



