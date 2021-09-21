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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد


أسدل الستار مساءً أمس على منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بتعادل فريق برشلونة مع نظيره غرناطة، بهدف لمثله على ملعب الكامب نو.


وشهدت الجولة الماضية فوز ثمينًا لريال مدريد على فالنسيا بهدفين لهدف، بينما تعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا بلا أهداف مع أتلتيك بلباو.


وعلى الجانب الآخر، سيطر التعادل السلبي على لقاء ريال سوسيداد وإشبيلية في الجولة نفسها، وتعادل إسبانيول مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-


1 ريال مدريد، 13 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد، 11 نقطة.

3 فالنسيا، 10 نقاط.

4 ريال سوسيداد، 10 نقاط.

5 أتلتيك بلباو، 9 نقاط.

6 إشبيلية، 8 نقاط.

7 برشلونة، 8 نقاط.

8 أوساسونا، 8 نقاط.

9 مايوركا، 8 نقاط.


10 رايو فاليكانو، 7 نقاط

11 ريال بيتيس، 6 نقاط.

12 إلتشي، 6 نقاط.

13 قادش، 5 نقاط.

14 فياريال، 4 نقاط.

15 ليفانتي، 4 نقاط.

16 إسبانيول، 3 نقاط.

17 غرناطة، 3 نقاط.

18 سيلتا فيجو، نقطة.

19 خيتافي، لا يوجد نقاط.

20 ألافيس، لا يوجد نقاط.

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