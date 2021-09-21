Advertisements

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
محمد زويد



كشف وكيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك والقادم من صفوف المقاولون العرب يناير الماضي، عن وجود أزمة في تقيد اللاعب خلال الموسم الجديد.


وأكد علاء أباظة وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك أن اللاعب مهدد بعدم القيد في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح أباظة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم":،"حال استمرار عقوبة الفيفا ووقف القيد فلن يتم قيد الجزيري".

وتابع :"اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق ووقع على عقود جديدة لمدة ٣ مواسم".

وكان مسئولو الزمالك قد قاموا بتفعيل بند الشراء للاعب التونسي مطلع فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 10 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements