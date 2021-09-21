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عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:08 ص
محمد زويد
كشف وكيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك والقادم من صفوف المقاولون العرب يناير الماضي، عن وجود أزمة في تقيد اللاعب خلال الموسم الجديد.
وأكد علاء أباظة وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك أن اللاعب مهدد بعدم القيد في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.
وأوضح أباظة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم":،"حال استمرار عقوبة الفيفا ووقف القيد فلن يتم قيد الجزيري".
وتابع :"اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق ووقع على عقود جديدة لمدة ٣ مواسم".
وكان مسئولو الزمالك قد قاموا بتفعيل بند الشراء للاعب التونسي مطلع فترة الانتقالات الصيفية الجارية.