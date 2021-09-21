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منتخب مصر يكشف أول الصعوبات التي يواجهها تحت قيادة كيروش

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر عن الاستعداد لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج الماتش "احنا مش بعيد عن الشارع وعارفين الناس نفسها في ايه".

وتابع "نتمنى نكون قد الطموحات، ان شاء الله نقدر نرجع لصدارة المجموعة، ونسعى اننا نرجع تاني للفوز بامم افريقيا".

وأضاف "قدامنا اقل من 20 يوم وفي مباراة مصيرية، هنساعد كيروش انه يكون داخل مباراتي ليبيا عارف كل حاجة". 

وواصل جمعة "لدينا صعوبة بسبب ان الزمالك مش هيلعب قبل المعسكر، قوام منتخب مصر يملك لاعبين من نادي الزمالك ولكن الجهاز لن يشاهدهم قبل المعسكر، عكس الأهلي مثلا عنده مباراتين في السوبر والكأس".

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