منتخب مصر يكشف أول الصعوبات التي يواجهها تحت قيادة كيروش









تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر عن الاستعداد لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم.





وقال جمعة في تصريحات لبرنامج الماتش "احنا مش بعيد عن الشارع وعارفين الناس نفسها في ايه".





وتابع "نتمنى نكون قد الطموحات، ان شاء الله نقدر نرجع لصدارة المجموعة، ونسعى اننا نرجع تاني للفوز بامم افريقيا".





وأضاف "قدامنا اقل من 20 يوم وفي مباراة مصيرية، هنساعد كيروش انه يكون داخل مباراتي ليبيا عارف كل حاجة".



