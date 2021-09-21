أمير عزمي: منع الزمالك من القيد كارثة واقتراح التبرعات لا يصح









علق أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، على قرار منع نادي الزمالك من القيد لفترتين.





وأكد أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن منع نادي الزمالك من القيد يعد كارثة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.





وتابع، "نادي الزمالك ليس نادي تبرعات، عندما يكون هناك أزمة مالية يجب أن تبحث عن تنمية موارد النادي وليس انتظار التبرعات".





واستكمل، ",معظم اللجان التي تولت مسئولية الزمالك اشتكت من كم المشاكل التي واجهوها، رغم علم الجميع بكل تلك المشاكل حتى قبل توليهم للمسئولية".



