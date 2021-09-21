Advertisements

أمير عزمي: منع الزمالك من القيد كارثة واقتراح التبرعات لا يصح

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


علق أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، على قرار منع نادي الزمالك من القيد لفترتين.

وأكد أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن منع نادي الزمالك من القيد يعد كارثة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.

وتابع، "نادي الزمالك ليس نادي تبرعات، عندما يكون هناك أزمة مالية يجب أن تبحث عن تنمية موارد النادي وليس انتظار التبرعات".

واستكمل، ",معظم اللجان التي تولت مسئولية الزمالك اشتكت من كم المشاكل التي واجهوها، رغم علم الجميع بكل تلك المشاكل حتى قبل توليهم للمسئولية".

وأضاف، " حسين لبيب نال تعاطف الجماهير بعد حلقته في أوضة اللبس، إلا أنه بعد ذلك خرج بتصريحات في أكثر مداخلة تليفزيونية أخرى أفسد كل شيء".

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements