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عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:27 ص
محمد حسين طنطاوي
محمد حسين طنطاوي
توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي ولد بتاريخ (31 أكتوبر 1935) وهو القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. 

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م. وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.

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