عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق.





يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي ولد بتاريخ (31 أكتوبر 1935) وهو القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي.



