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نجم الأهلي يخطط للرحيل إلى بيراميدز

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:29 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
يبحث ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن طرق فعالة من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

خطة ناصر ماهر للرحيل إلى بيراميدز
و يضغط ناصر ماهر على مسؤولي القلعة الحمراء للسماح له بالرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن ناصر ماهر طلب في أكثر من مناسبة الرحيل إلى بيراميدز، وهو ما يرفضه مسؤولي القلعة الحمراء، بعد رفض اللاعب جميع العروض المقدمة من الجونة وسموحة والاتحاد وفيوتشر إف سى.

وتابع المصدر أن ناصر ماهر عرض على مسؤولي القلعة الحمراء إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية فى الدوري الأمريكي، لكن إدارة الأهلي تتخوف من عودته إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز.

الجدير بالذكر أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد وقع في وقت سابق على عقود للانضمام إلى بيراميدز، مقابل 30 مليون جنيه فى 3 سنوات.

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نجم الأهلي يخطط للرحيل إلى بيراميدز بيراميدز الاهلي

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