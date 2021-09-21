تعليم قنا تحصد المركز الخامس في تطبيق نظام جودة التعليم

شاركت مديرية التربية والتعليم بقنا، في فاعليات الملتقى السنوي الثالث لجودة التعليم بالقاهرة تحت عنوان " معا لمواجهة التحديات "، في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة بقنا، وعدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم، ومديري المديريات التعليمية، ومديري إدارات الجودة.





وأشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحسين العملية التعليمية بقنا، بالإضافة إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظم اﻟﺟودة في العملية التدريسية، وذلك من خلال وضع مجموعة من معايير الجودة وتطبيقها ثم نشرها عبر إصداراتها ولقاءاتها المستمرة مع مختلف الجهات التعليمية، مؤكدا على أهمية تدشين معايير الهيئة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني في تحديث وتطوير المؤسسات التعليمية.





ومن جانبه قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن تعليم قنا حصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمؤتمر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لارتفاع نسبة المدارس المعتمدة من اجمالى عدد المدارس بالمحافظة إلى 16%، مؤكدا أن هذا التكريم نتيجة جهود المحافظة في تحقيق المستهدف من نمو العملية التعليمية، مضيفًا أنه تم تكريم ومنح درع التميز وشهادة تقدير لمديرية التربية والتعليم بقنا وللدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة بقنا، وذلك في ضوء أهداف الهيئة ورسالتها من أجل إعداد أجيال ترتكز على الفهم والمعرفة لتصبح قادرة على المساهمة في نهضة مصرنا الغالية.