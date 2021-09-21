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ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
اختتمت فعاليات دورة تدريب الأئمة بكلية الآداب بالجامعة في مجال تنظيم الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي ودور الإعلام، والتي تتضمن تدريب 150 إماما، والتي أقيمت في الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور صلاح سليم طايع عميد الكلية.
ضمن بروتوكول تعاون
كما جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الأوقاف وقام عميد الكلية الدكتور صلاح سليم والدكتور عبدالله حارث رئيس الإرشاد والثقافة بأوقاف قنا. بتسليم الشهادات لعدد 50 إماما. 

وشهد الختام الدكتور صلاح أبو القاسم أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدكتور أشرف امين أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية.

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