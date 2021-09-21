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عاجل.. السيسى ينعى المشير طنطاوي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:50 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة السابق.

وقال الرئيس السيسى: "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذى وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق".

"بطلاً.. من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها فى صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التى سُجلت بحروف من نور فى التاريخ المصرى.

قائدًا… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد فى فترة غاية فى الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التى أحاطت بمصر.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.

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