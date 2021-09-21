ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الاثنين، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.