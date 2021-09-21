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وزيرة التضامن تنعي المشير طنطاوي:"الابن البار للعسكرية المصرية"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:57 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ببالغ الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والابن البار للعسكرية المصرية وأحد رموزها الوطنية الذى وافته المنية فجر اليوم.

وفي نعيها قالت: "المشير طنطاوي صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر ٧٣ حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضي ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره".

ووجهت القباج تعازيها الصادقة للقوات المسلحة وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية والمستمرة.

ودعت الله أن يرحم المشير محمد حسين طنطاوى، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات المفتاحية

وفاة طنطاوي وزيرة التضامن نيفين القباج المشير طنطاوي

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