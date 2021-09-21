Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: " حماية المهن " بالأدب قبل الأصول !!

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
لكل مهنة أصول وكذلك لكل مهنة أدابها فعلى سبيل المثال وليس الحصر مهنة الطب لها أصول وأن الطبيب الممتهن لمهنة الطب لابد أن يتحلى بأصول المهنة وتعلمها والبحث في مجال تخصصه ومتابعة الحديث في العلم الذي لا يلاحق التقدم فيه إلا من أجتهد ، وشارك في المؤتمرات وإستجلب الدوريات العلمية وحضر الندوات وشارك في البحوث وتلقى من العلم ما يكفيه بأن يزاول مهنة الطب ويمكن ائتمانه على حياه المريض الذي يسلم له نفسه واثقاً في خبراته وتجاربه وكذلك ( سمعته ) وأيضاً مهنة المحاماة فلا شك بأنها مهنة تعتمد على التجارب والممارسات والوقوف أمام منصات القضاء بكل درجاته من المحاكم الإبتدائية إلى محكمة النقض !
وكلما زادت عدد القضايا التي ترافع فيها هذا المهنى ( المحامى ) وتنوعت أشكالها كلما ذاع صيته وأصبح له وزن في سوق المحاماة ويسعى إليه المتقاضون ، للمرافعة عنهم أو لجلب حقوقهم لدى الغير سواء كان الغير شخص اعتباري أو شخص طبيعي .
وأيضاً المهندس ، فهو كلما تراكمت مشروعاته التي شارك في إنشائها أو العمل فيها كلما زادت رؤيته وأتسع أفقه ، وأصبح لديه ( مرجعيات ) على الأرض أو في السوق المهني ( الهندسة ) وعليه يتوقف مدى تقدمه ونجاحه أو توقفه وفشله !!
 هذا من ناحية أصول المهنة ولكن يصاحب أو يصادق أصول المهنة صفة أخرى لابد من الإلتزام بها وهى "أداب المهنة" وهى ما تنقصنا كثيراً في ظل 


عالم أصبح فيه المهني يسعى للعمل والحصول على أعمال حتى لو تنافت بعض تصرفاته مع أداب واجب الإلتزام بها ..
فنجد طبيب بشرى يعرض بحوثاَ تتضمن حالات مرضية قام بعلاجها أو المشاركة في علاجها أو جراحتها دون أخذ إذن المريض بذلك !!
وهذا ليس حقه لان الطبيب قد عالج المريض وقبض ثمن خدماته وأخذ نظير جهده ، وبالتالي أصبح هذا الطبيب المتعامل مع المريض هو وسيط أنتهي دورة بانتهاء العلاقة ، ألا أنه إذا أراد أن ينشر عن هذا المريض شيئاً ويستدل به في بحثه كمرجع مع أنه حقه !! ألا أن العرف يتطلب من الطبيب "أن يستأذن المريض" في ذلك وما ينطبق على الطبيب ينطبق على المحامى وينطبق على المهندس وأخر الحوادث التي راعتني أن تقدم مهنى ، عضو هيئة تدريس ، بتصميمات خاصة جداً لشقة صغيرة جداً فيها كل التفاصيل الداخلية "ومعلن عن صاحبه الشقة" وهى شخصية عربية مرموقة ، ومازالت في السلطة وشرح في إنتاجه كل تفاصيل الحياة الداخلية للشخصية وهنا توجهت بسؤال كأحد أعضاء اللجنة المحكمة هل أخذت إذن صاحبة الشقة وكانت الإجابة لا .... (هذا عيب مهني خطير) وهنا كان موقفى الرافض للتحكيم حيث أن المتقدم لنيل درجة أو وظيفة بإنتاجه العلمى قد خالف العرف والأداب الواجب مراعتها مع أصول المهنة وأعتبرت أن هذا التصرف عيب مهنى خطير!!

أخبار تهمك

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر

منذ 37 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يخطط للرحيل إلى بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كارفخال مع ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإعلام الرسمي السوداني يعلن عن "محاولة انقلابية فاشلة"

منذ ساعة

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

07:27 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

05:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements