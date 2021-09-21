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موقع جامعة جنوب الوادي الإلكتروني يفوز بالمركز الثالث

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:04 ص
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
بسام عبدالحميد
أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الموقع الإلكتروني للجامعة، بالمركز الثالث في مسابقة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات المصرية، والمراكز والمعاهد البحثية.
الاهتمام بجودة المحتوي والتحديث المستمر
وقال إن هذا الفوز هو ناتج الاهتمام بجودة المحتوى والتحديث المستمر والخدمات التي يقدمها الموقع في مختلف القطاعات، وان الجامعة تسعى إلى إنشاء العديد من التطبيقات المقدمة من خلال الموقع في ظل السعي قُدمًا نحو التحول الرقمي. وقد توجه سيادته بالشكر لجميع أعضاء فريق العمل بالموقع وكذلك إدارة الإعلام بالعلاقات العامة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن يوم الاثنين الموافق 20-09-2021 أسماء الجامعات الفائزة في مختلف المسابقات التي أطلقتها الوزارة بين الجامعات المصرية.
الحفاظ على المعايير القياسية
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن موقع الجامعة والوحدات الإلكترونية بكليات ومعاهد الجامعة، يسعى إلى الحفاظ على المعايير القياسية التي يجب أن تتوفر في أي موقع إلكتروني، كما أن موقع الجامعة يقدم من خلال المواقع التفاعلية التي تم تصميمها خدمات تفاعلية لجميع منسوبي الجامعة والمجتمع الخارجي.

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