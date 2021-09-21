تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.





وكان الأهلي قد تُوج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.





وتنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.





وجاء تردد قناة أون تايم سبورتس، كالتالي:





تردد القناة 11861.

معامل الاستقطاب رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.