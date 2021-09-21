بهذه الكلمات.. أمير طعيمة ينعي المشير طنطاوي



وأضاف قائلاً :" بس المؤكد إنهم خاضوا ببسالة معارك كانت ممكن تضيع البلد الله يرحمه و يصبر ذويه".



وقد توفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاماً، بعد صراع مع المرض.

نعى الشاعر أمير طعيمة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد طنطاوي الذي توفى منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".كتب أمير طعيمة منشوراً قال فيه:"وفاة المشير طنطاوي منذ قليل، الناس دي بيتدفن معاهم أسرار ما نعرفهاش و أغلب الظن مش هنعرفها".