يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا فى لقاء قوي بين الفريقين.





موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة فى البوندسليجا





تقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا فى تمام السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري.





وكان بوروسيا دورتموند حقق الفوز بنتيجة 4/2 على فريق يونيون بيرلين ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا.





ويذكر أن بوروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما بوروسيا مونشنجلادباخ فى المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.