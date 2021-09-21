بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الإسماعيلي

أبدى مسؤولو نادي بيراميدز، رغبتهم بالتعاقد مع باهر المحمدي قائد الإسماعيلي، بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.





بيراميدز يرغب بالتعاقد مع نجم الإسماعيلى

ورشح جلال، باهر المحمدي لتدعيم صفوف الفريق خاصة أنه يجيد اللعب في عدة مراكز دفاعية، سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن بخلاف أنه لاعب دولي مميز.





وتواصل بعض الوسطاء من إدارة بيراميدز مع مسؤولي الدراويش، لمعرفة إمكانية ضم باهر المحمدي في الموسم الجديد.





وكان بيراميدز قد تعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، بجانب عبد الله مجدي لاعب وسط المقاصة.