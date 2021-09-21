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متحدث باسم مجلس السيادة بالسودان: محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:27 ص
حمدوك
حمدوك
وكالات

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، أن محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وقالت مصادر رسمية سودانية، إن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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محاولات الانقلاب الفاشلة السودان الجيش السوداني

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