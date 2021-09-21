سر عدم إصدار ريال مدريد بيان رسمي بشأن إصابة كارفاخال

كشف تقرير صحفي إسباني، السبب وراء عدم إصدار ريال مدريد، بيان رسمي بشأن إصابة داني كارفاخال.





وكان كارفاخال، قد تعرض لإصابة غادر على إثرها مباراة فالنسيا، والتي أقيمت مساء الأحد، في الجولة الخامسة من الليجا.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب الإسباني أجرى فحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة بدقة، لكن ريال مدريد لن يصدر بيانًا طبيًا، بناء على طلب صريح من اللاعب نفسه، مستفيدًا من حقه في الحفاظ على الخصوصية.





ولا يعد كارفاخال، أول لاعب في ريال مدريد يطلب هذا الأمر، بل سبقه الويلزي جاريث بيل عندما تعرض مؤخرًا لإصابة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كارفاخال يعاني من إصابة على مستوى ربلة الساق، ومن الممكن أن يغيب عن الملاعب قد تصل إلى شهر، وسيعود إلى المباريات عقب التوقف الدولي المقبل.





وكان داني كارفاخال، قد غاب عن ريال مدريد في الموسم الماضي لمدة 36 مباراة رسمية