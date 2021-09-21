مفاجأة من العيار الثقيل في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

أفادت تقارير إعلامية، عن مفاجأة من العيار الثقيل في عقد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس.





مفاجأة صادمة في عقد دي ليخت

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "فإن ماتياس دي ليخت لديه شرط جزائي في عقده مع يوفنتوس، ولهذا السبب تحدث راسلوا عن مستقبله".





وكان مينو رايولا، وكيل دي ليخت، قد صرح مؤخرًا بأن اللاعب الهولندي قد لا يستمر مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.





وأشار رومانو "أن الشرط الجزائي يصبح ساري المفعول، بداية من صيف 2022 مقابل 150 مليون يورو، لاسيما أن يوفنتوس لا يزال يأمل في الاحتفاظ بماتياس دي ليخت".





والجدير بالذكر أن دي ليخت كان على طاولة برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل أن ينجح يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.