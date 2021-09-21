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يفاضل بين مسلسلين.. حمادة هلال يحسم موقفه من دراما رمضان 2022

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
حماده هلال
حماده هلال
بسمة عادل
 كشف الفنان حمادة هلال عن تفاصيل مشاركته في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، وذلك أثناء مشاركته في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

وقال حمادة هلال في تصريحات صحفية له أنه لم يتعاقد على أي عمل فني للمشاركة به في رمضان 2022، وأنه يفاضل حالياً بين مسلسل "المداح 2"، وعمل آخر ولم يستقر على أي منهم. 

مسلسل "المداح" بطولة دنيا عبد العزيز، نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد سمير فرج. 

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مسلسل المداح حمادة هلال ايام القاهرة للدراما المداح 2

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