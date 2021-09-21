المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات ينعى المشير طنطاوي: "رحل نوح الذي نجا بسفينة الوطن من الطوفان"

نوح الذي نجا بسفينة الوطن من الطوفان " .





وأضاف المستشار سامح عبد الحكم في نعيه للقائد الأعلى للقوات المسلحة :" سيذكرك التاريخ في صفحاته المضيئة بأحرف من نور.. وسيظل المصريون دائما يذكرونك بكل فخر ومحبة واعتزاز.. تودعك مصر اليوم بقلوب أبناءها.. هي التي كانت دائما في قلبك ووجدانك.. تحية حب وتقدير وعرفان.. ودعوات المصريين بالرحمة والمغفرة خالص العزاء للمستشار إيهاب طنطاوي والأسرة الكريمة وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون ".

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنابات وأمن الدولة رحيل المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكتب المستشار سامح عبد الحكيم عبر صفحته منشورًا قال فيه:" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، رحل نوح الذي نجا بسفينة الوطن من الطوفان".وتابع قائلاً :"رحل فجر اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء السيد المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.. البطل الذي انقذ الوطن في مرحلة عصيبة بكل حنكة وذكاء