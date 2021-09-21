ميدو يكشف تفاصيل المكالمة التي جمعته بأسامه نبيه بخصوص الاستقالة













كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعته بمدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أسامة نبيه.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، "تواصلت مع أسامة نبيه هاتفيًا وابلغته بحزني بسبب تصريحاته الأخيرة عن أزمة المكافآت بين اللاعبين والجهاز الفني، ومن ثم قرار تقديم استقالته بعدها".



