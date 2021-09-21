عضو مجلس السيادة السوداني: الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة

أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أن الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ولفت مصادر سودانية، إلى استمرار محاولة السيطرة على ضباط متمردين في سلاح المدرعات.

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.