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وزيرة الصحة تزف نبأ سارا لأهالي السويس وأسوان.. والتنفيذ نهاية العام

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي تعد استحداثًا لهيكل تنظيمي استرشادي بأحد النظم الصحية الدولية، موضحة أن المنظومة تربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال الغرف المركزية، وتم هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات المشاركة بالمنظومة.

وأضافت "زايد"، خلال كلمتها على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه بنهاية العام الجاري ستشهد محافظة السويس وأسوان التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتكتمل محافظات المرحلة الاولى، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وتابعت وزيرة الصحة، أن من قام بالتسجيل بالمنظومة في السويس 400 ألف مواطن، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الاستراتيجية لمصر، وهناك مؤشرات للتنمية ودخول جنوب سيناء والعمل بها، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء هي المحافظة رقم 1 في تلقي لقاحات كورونا حيث سجلت 167% من المستهدف.

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وزيرة الصحة هالة زايد بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

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