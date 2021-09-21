وزيرة الصحة تزف نبأ سارا لأهالي السويس وأسوان.. والتنفيذ نهاية العام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي تعد استحداثًا لهيكل تنظيمي استرشادي بأحد النظم الصحية الدولية، موضحة أن المنظومة تربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال الغرف المركزية، وتم هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات المشاركة بالمنظومة.





وأضافت "زايد"، خلال كلمتها على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه بنهاية العام الجاري ستشهد محافظة السويس وأسوان التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتكتمل محافظات المرحلة الاولى، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.



