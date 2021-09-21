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أمير عزمي: هناك أشخاص داخل الزمالك يبحثون عن تدميره
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
أمل الحلفاوي
أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، أن هناك أشخاص داخل نادي الزمالك، يبحثون عن تدميره.
وقال امير عزمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " هناك أشخاص بدأت تبحث عن تدمير الزمالك بعد نجاح النادي وتحقيقه للبطولات خلال الفترة الأخيرة".
وتابع، "هناك شخص موجود داخل الزمالك طوال الفترة الماضية، رغم أن هناك اختلاف عليه، والعمل في نادي الزمالك أهم من الأموال، نادي الزمالك هو من جعل مني مدرب".
واستكمل، "عملت كثيرًا مع أمير مرتضي، ولا أعتقد أنه بالسذاجة التي تجعل حسام أشرف يقول له أنه وقع مع نادٍ آخر قبل التوقيع للزمالك، ويقوله امضي ونشوف الموضوع ده بعدين".