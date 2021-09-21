مجلس إدارة "بلتون القابضة " يوافق علي زيادة رأس المال الي 927 مليون جنيه

أعلنت بلتون المالية القابضة، عن موافقة مجلس إدارتها علي مقترح زيادة رأس المال المصدر ، بالقيمة الاسمية من 891.3 مليون جنيه إلى 927.02 مليون جنيه بزيادة قدرها 35.65 مليون جنيه موزعة على 17.82 مليون سهم بقيمة 2 جنيه للسهم.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الزيادة عن طرق اصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 4 أبريل الماضي، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.





واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال، وقرر دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في قرار زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.





وحققت شركة بلتون المالية القابضة، خلال النصف الأول من 2021، أرباحاً بلغت 8.54 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 20.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



