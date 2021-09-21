ميدو يجدد طلبه بتعيين مدير كرة في نادي الزمالك





جدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، طلبه بضرورة تعيين مدير كرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا بد وأن يكون نجم سابق في فريق كرة القدم.





وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، " يجب تعيين مدير كرة بجهاز نادي الزمالك، والأفضل أن يكون نجم سابق، وهناك الكثيرين ممن يصلحون لهذا المنصب".





واستكمل، "ليس من صلاحيات كارتيرون أن يرفض تعيين مدير كرة في الجهاز الفني للفريق، وفريق الزمالك لن ينصلح حاله إلا بعد تعيين مدير كرة".



