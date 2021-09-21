تعرف على موعد طرح أغنية ع الدوغري لـ مصطفى حجاج و أحمد سعد

يستعد كل من مصطفى حجاج، وأحمد سعد لطرح دويتو أغنية جديدة بعنوان "ع الدوغري" عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأعلن مصطفى حجاج عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال نشره للبوستر الخاص بها، من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً:"انتظروا ع الدوغري، يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً مصطفى حجاج وأحمد سعد".



والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخراً أغنية "كله شمال"، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.