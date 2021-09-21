هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ؛ حيث هبط المؤشر العام 0.24%، وانخفض السوق الأول 0.21%، وتراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.35% و0.47% على الترتيبة،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:26 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 70 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2350 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.3 مليون دينار تقريباً.