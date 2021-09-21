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هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ؛ حيث هبط المؤشر العام 0.24%، وانخفض السوق الأول 0.21%، وتراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.35% و0.47% على الترتيبة، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:26 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 70 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2350 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.3 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "عقارات الكويت" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.05 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.68%، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 1.01 مليون دينار مُتراجعاً بنحو 0.12%.

وتصدر سهم "عربي قابضة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 2.65%، فيما تصدر سهم "أسمنت أبيض" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.82%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط في المستهل وهما التأمين والسلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.03% و1.55% على التوالي، بينما تراجع 9 قطاعات أخرى بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.62%، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

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