Advertisements
محافظ الفيوم ينعى المشير طنطاوي: وهب حياته من أجل رفعة وطنه والذود عنه
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:40 ص
الفيوم: ريهام على
نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكدًا أن مصرنا فقدت رجلًا من أفضل وأخلص رجالاتها، وهب حياته من أجل رفعة وطنه والذود عنه، وكان له رؤية واعية، وضميرًا يقظًا، وفكرًا مستنيرًا، في تناول القضايا الحيوية المهمة.
فقدنا اليوم رجلًا من الرجال الأبطال
وقال محافظ الفيوم "إننا فقدنا اليوم رجلًا من الرجال الأبطال، ورمزًا من رموز حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت بحروف من نور في التاريخ العسكري، تلك الحرب التي صنعت أعظم الأمجاد والبطولات للدولة المصرية، ويشهد التاريخ أن الفقيد كان رجل دولة من طراز فريد وتحمل إدارة مسئولية البلاد في فترة من فتراتها الحرجة، وتصدى بحكمة وصبر لكافة المخاطر التى واجهت مصر، في مرحلة شهدت كثيرًا من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية".
خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر
وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعًا، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
فقدنا اليوم رجلًا من الرجال الأبطال
وقال محافظ الفيوم "إننا فقدنا اليوم رجلًا من الرجال الأبطال، ورمزًا من رموز حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت بحروف من نور في التاريخ العسكري، تلك الحرب التي صنعت أعظم الأمجاد والبطولات للدولة المصرية، ويشهد التاريخ أن الفقيد كان رجل دولة من طراز فريد وتحمل إدارة مسئولية البلاد في فترة من فتراتها الحرجة، وتصدى بحكمة وصبر لكافة المخاطر التى واجهت مصر، في مرحلة شهدت كثيرًا من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية".
خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر
وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعًا، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.