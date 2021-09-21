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نقيب المهندسين ناعيا المشير طنطاوي: "مصر فقدت قائدا عظيما ووطنيا مخلصا"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:41 ص
هاني ضاحي، نقيب المهندسين
هاني ضاحي، نقيب المهندسين
آيات عامر
نعى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بمزيد من الحزن والأسي قائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة رمز الوطنية والوفاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، لافتا أن مصر فقدت صباح اليوم أحد قيادات حرب اكتوبر المجيدة والذي أفنى حياته لخدمة وطنه.

نقيب المهندسين يعزي في المشير طنطاوي 
وتقدم نقيب المهندسين بخالص التعازي والمواساة لأسرته وللقوات المسلحة الباسلة التي فقدت أبنا من أبنائها الأوفياء.

نقابة المهندسين
من جانبه، قال المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن مصر فقدت اليوم قائدا باسلا صاحب مواقف يشهد بها الجميع ورمزا من اهم الرموز الوطنية والعسكرية.

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