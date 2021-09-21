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القطاع المالي يهبط بمؤشر بورصة مسقط 0.2% بمستهل التعاملات
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:40 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام "مسقط 30" في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.2 %، عند مستوى 3937.34 نقطة، فاقدًا 7.97 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين، متأثراً بالأداء السلبي لأسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:30 بتوقيت مسقط، وهبط الأول بنسبة 0.75 بالمائة؛ مع تقدم سهم عمان للإستثمارات على المتراجعين بنسبة 2.86 بالمائة، وتراجع المها للتسويق بنسبة 2.33 بالمائة.
وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.14 بالمائة؛ بضغط المدينة تكافل المتراجع بنسبة 1.92 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل بنسبة 1.79 بالمائة.
وعلى الجانب ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.06 بالمائة؛ مع انفراد سهم اسمنت عمان بقائمة الرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 0.89 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 4.15 مليون سهم، من خلال 127 صفقة، بقيمة 587.56 ألف ريال.