القطاع المالي يهبط بمؤشر بورصة مسقط 0.2% بمستهل التعاملات

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام "مسقط 30" في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.2 %، عند مستوى 3937.34 نقطة، فاقدًا 7.97 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين، متأثراً

بالأداء السلبي لأسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:30 بتوقيت مسقط، وهبط الأول بنسبة 0.75 بالمائة؛ مع تقدم سهم عمان للإستثمارات على المتراجعين بنسبة 2.86 بالمائة، وتراجع المها للتسويق بنسبة 2.33 بالمائة.