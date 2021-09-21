السيسي يفتتح مستشفى سانت كاترين وعدد من مراكز طب الأسرة بجنوب سيناء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح مستشفى سانت كاترين المركزي، ومركز طب أسرة الرويسات بجنوب سيناء بشرم الشيخ، ومركز طب أسرة التوفيق بالسويس.





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.





ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.



