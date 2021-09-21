Advertisements

السيسي يفتتح مستشفى سانت كاترين وعدد من مراكز طب الأسرة بجنوب سيناء

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح مستشفى سانت كاترين المركزي، ومركز طب أسرة الرويسات بجنوب سيناء بشرم الشيخ، ومركز طب أسرة التوفيق بالسويس.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، اتساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

الكلمات المفتاحية

محافظات جنوب سيناء الفجر السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

بكلمات مؤثرة.. الرئيس ينعي المشير طنطاوي

منذ أقل من نصف ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

سر عدم إصدار ريال مدريد بيان رسمي بشأن إصابة كارفاخال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كارفخال مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أبو مسلم يحذر من إشراك صفقات الأهلي الجديدة في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

يفتتح في ديسمبر.. 8 معلومات عن طريق النفق- شرم الشيخ

التنمية تتحدث بسيناء.. الانتهاء من تنفيذ 78135 وحدة إسكان و400 بيت بدوي

كوبري "الشبراوي" آخرهم.. كيف خلدّ "السيسي" أسماء شهداء الوطن؟

كل ما تريد معرفته عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2.. مشروع عالمي يضع سيناء في المقدمة (صور)

من البداية للنهاية.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية ببورسعيد

عاجل.. السيسي يصل إلى السويس لافتتاح عدد من المشروعات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:03 ص

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

07:27 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements