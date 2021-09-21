دار الإفتاء ناعية المشير طنطاوي: "قاد سفينة الوطن في وقت المحنة"

نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك"، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما





وقالت دار الإفتاء المصرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".





وأضافت الإفتاء: "الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب".





كما توجهت دار الإفتاء المصرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلين المولى سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان.



