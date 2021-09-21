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اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني وقادة الأجهزة الأمنية بشأن المحاولة الانقلابية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، باجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني وقادة الأجهزة الأمنية بشأن المحاولة الانقلابية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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