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وكيل قوى عاملة البرلمان ينعي المشير طنطاوي: كان رجل دولة من الطراز الأول

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:52 ص
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
عبداللطيف هيبة
نعى النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والابن البار للعسكرية المصرية وأحد رموزها الوطنية الذى وافته المنية فجر اليوم.

وكيل قوى عاملة البرلمان يعزي في المشير طنطاوي 
وأكد مهنى، خلال البيان الصار له، أنه كان رجل كانت له صفات الأبطال، حيث كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في ادق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.

المشير الراحل محمد طنطاوي
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إلى أن المشير الراحل محمد طنطاوي، كان صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب أكتوبر ٧٣ حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضى ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره.

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